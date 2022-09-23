Спортивный портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сауль "Канело" Альварес, несмотря на победу в трилогии над казахстанцем Геннадием Головкиным, не впечатлил экспертов авторитетного спортивного сайта и остался на пятом месте.
Отметим, что каждый из 19 экспертов составляет свой топ-10 боксеров. Никто из них не поставил "Канело" на первое место.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд;
2. Наоя Иноуэ;
3. Эррол Спенс;
4. Александр Усик;
5. Канело Альварес;
6. Тайсон Фьюри;
7. Артур Бетербиев;
8. Дмитрий Бивол;
9. Шакур Стивенсон;
10. Василий Ломаченко.
Отметим, что Альварес по итогам боя с GGG защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.