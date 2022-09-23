Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным

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Вчера 14:25
©twitter.com/Canelo

Спортивный портал ESPN опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сауль "Канело" Альварес, несмотря на победу в трилогии над казахстанцем Геннадием Головкиным, не впечатлил экспертов авторитетного спортивного сайта и остался на пятом месте.

Отметим, что каждый из 19 экспертов составляет свой топ-10 боксеров. Никто из них не поставил "Канело" на первое место.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд;
2. Наоя Иноуэ;
3. Эррол Спенс;
4. Александр Усик;
5. Канело Альварес;
6. Тайсон Фьюри;
7. Артур Бетербиев;
8. Дмитрий Бивол;
9. Шакур Стивенсон;
10. Василий Ломаченко.

Отметим, что Альварес по итогам боя с GGG защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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