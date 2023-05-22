Эксперт возмутился судейством в бое Ломаченко за звание "абсолюта"

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Сегодня 15:55
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Бывший тренер, а ныне обозреватель бокса Тедди Атлас выразил свое недовольство работой судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. В выступлении, проходившем в Лас-Вегасе (США) в выходные, американский боксер Девин Хэйни (30-0, 15 KO) одержал победу над украинским претендентом Василием Ломаченко (17-3, 11 KO), сообщает vRINGe.com.

Атлас был шокирован оценками, выставленными одним из судей, и не может понять, почему Дэйв Моретти приписал восемь раундов в пользу чемпиона:

"Знаете что? Я могу смириться с картами двух судей, которые насчитали 115-113 в пользу Девина. Но 116-112?.. Кто-то сказал мне, что Моретти отдал десятый раунд Хэйни. Если это правда (да, это правда), то всенепременно нужно, чтобы он предстал перед Атлетической комиссией Невады (NSAC) и объяснился".

Эксперт напомнил, что:

"Комиссия Невады существует за счет денег налогоплательщиков. Или вы и дальше готовы платить за все вот это вот? Похоже, с 2015 года они все же вышли на самоокупаемость. Но откуда они берут деньги? Верно, с боксерских поединков, которые там проводятся. Они берут по восемь процентов с продаж входных билетов. И так с каждого ивента. Что это значит? Это значит, что промоутеры фактически являются партнерами NSAC".

Атлас убежден, что Моретти должен быть вызван на ковер и обязан объяснить свое решение, иначе "нам пора подавать петицию о роспуске NSAC".

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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