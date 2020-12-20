Эксперт подсказал Головкину способ подготовиться к трилогии с "Канело"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) оказался заложником ситуации. Таким мнением с корреспондентом Vesti.kz поделился обозреватель Boxingscene.com Джэк Донован. Также он высказался о том, что необходимо GGG после победного боя с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО).

Последний поединок GGG состоялся утром 19 декабря и завершился его досрочной победой. Казахстанский чемпион в 21-й раз успешно защитил титулы, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.

"Головкин оказался заложником ситуации. Подбор претендентов от IBF вызывает сомнения. Тем не менее, что произошло - то произошло. Головкин встретился с Шереметой и легко превзошел своего неискушенного соперника. Весь поединок GGG доминировал, но грандиозного нокаута увидеть не удалось. Шеремета продержался сколько смог и сдался.

Теперь можно сделать два вывода. Головкин поддерживает свою форму, несмотря на солидный возраст. Он двигался хорошо и его удары не потеряли мощь. С другой стороны, все дело в слабом сопернике. В связи с этим ему необходим поединок с одним из конкурентных боксеров. Мне наиболее вероятным кажется вариант с Андраде или Муратой. Бой такого ранга покажет готовность GGG встретиться с "Канело" в третий раз", - отметил Донован.

Ожидается, что следующий бой GGG проведет весной следующего года. О возможности встретиться с Головкиным высказался мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Американец Деметриус Андраде, владеющий титулом WBO в среднем весе, также выдвинул свою кандидатуру на поединок с GGG.