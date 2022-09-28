Знаменитый тренер Абель Санчес поделился своим мнением относительно поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между американцами Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

Ожидается, что их бой состоится 19 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Я думаю, что Спенс знает, как справиться с Кроуфордом. Я наблюдал за парнями еще в любительском боксе, и тогда я думал, что у Эррола больше шансов стать чемпионом мира в профессионалах, но они оба это сделали. Я тогда был в восторге от Спенса. Я считал его исключительным бойцом, который работал с молодым тренером и я оказался прав.

Я рад видеть Эррола успешным боксером. Мне грустно от того, что он попал в аварию, но думаю, у него есть все, чтобы победить Кроуфорда. Теренс - недостаточно активен.

Спенс должен победить Кроуфорда. Я думаю, что он будет контролировать ход боя, а джеб будет эффективным независимо от того, в какой стойке работает Теренс. У меня нет сомнений, что Спенс легко справится со всем", - приводит слова Санчеса Fightnews.info.

Напомним, что Санчес в свое время тренировал Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), но в апреле 2019 года казахстанец ушел от него после девяти лет сотрудничества, выбрав Джонатона Бэнкса в качестве своего нового наставника.