Австралийский боксёр супертяжёлого веса Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО) продолжил свою беспроигрышную серию, одержав 13-ю досрочную победу в профессиональной карьере и завоевав титул IBF Inter-Continental, сообщают Vesti.kz.

Теремоана отправил соперника в нокаут во втором раунде

Поединок состоялся в Мельбурне (Австралия) в рамках вечера профессионального бокса. Соперником местного тяжеловеса стал представитель Новой Зеландии Хеми Ахио (25-2, 19 КО).

На кону противостояния стоял вакантный пояс IBF Inter-Continental в супертяжёлой весовой категории. Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился уже во втором: Теремоана потряс соперника правым хуком и отправил его на настил ринга. Рефери оценил состояние Ахио и принял решение остановить поединок, зафиксировав победу австралийца техническим нокаутом.

All over in round 2, Teremoana does it again 👏 #TeremoanaAhio https://t.co/XX08NkFPwK — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 18, 2026

Таким образом, Теремоана сохранил стопроцентный показатель досрочных побед — все 13 своих профессиональных боёв он завершил нокаутом.Проигрывал Джалолову на Олимпиаде-2024

Напомним, до перехода в профессиональный бокс Теремоана выступал на любительском уровне и представлял Австралию на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Там он дошёл до четвертьфинала, где потерпел поражение от представителя Узбекистана Баходира Джалолова, который впоследствии стал олимпийским чемпионом.

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