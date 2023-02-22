Экс-чемпион мира вызвался дать бой Головкину на 10 миллионов

Американский боксер Дэнни Гарсия (37-3-1, 21 КО), экс-чемпион мира в двух весовых категориях, нацелен на покорение третьего дивизиона. Он хочет разделить ринг с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), являющимся чемпионом WBA World в среднем весе, после чего собирается встретиться с другими известными соперниками, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com.

Гарсия хотел бы боксировать с Ларой в промежуточном весе.

"Хотел бы подраться в 70,3 килограмма. Вот такое вот предложение. Хочу стать чемпионом в трех дивизионах. А после этого мне нужны только самые большие бои из возможных. Когда я стану чемпионом в среднем весе, то получу все эти бои - реванш с Эрролом Спенсом, Сауля Канело Альвареса, Геннадия Головкина. Всех получу!" - сказал Дэнни.

А вот от поединков с Тони Харрисоном и Джермаллом Чарло Гарсия отказался.

"Нет-нет. Мне нужны только большие бои. Не говорю, что Тони никто не знает. Но бой с ним не принесет мне 10 миллионов долларов. Поэтому реванш со Спенсом и два боя в среднем весе - с Канело и GGG. Джермалл меня тоже сейчас не интересует. Только те бои, которые принесут мне много денежек", - добавил Гарсия.

Напомним, что ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой между Головкиным и Ларой, отведя им на переговоры 15 дней. Если стороны не договорятся, то распределение призового фонда будет в соотношении 75/25 в пользу Головкина.