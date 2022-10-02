Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а нынче известный аналитик Андре Уорд высказался относительно карьеры абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), сообщает Fightnews.info. По словам Уорда, он считает "Канело" великим бойцом, но утверждает, что мексиканец избегал опасных соперников в каждой весовой категории, в которой выступал.

18 сентября "Канело" победил Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

"Альварес выигрывал чемпионские титулы в первом среднем, среднем и втором среднем весе. Потом он перешел в полутяжелый и нокаутировал Ковалева, но это уже был не тот Ковалев, за которым мы наблюдали раньше. В конечном итоге "Канело" проиграл Биволу. Это закономерно, потому что когда вы стремительно поднимаетесь в весе, то рано или поздно проиграете.

Альварес только что победил GGG и по-прежнему отказывается драться с Дэвидом Бенавидесом. Так что очень сложно говорить о его наследии. С одной стороны, он выигрывал титулы в каждый весовой категории, в которой выступал, а с другой практически никогда не подвергал себя риску. Если проанализировать его послужной список, то мы увидим, что в его резюме не так уж и много известных имен.

Все же я думаю, что Альварес очень талантлив. У него была неплохая карьера и, безусловно, он станет членом Зала Славы. В этом нет никаких сомнений, но я думаю, что в его послужном списке больше показухи, чем действительно опасных соперников. Команда Альвареса проделал феноменальную работу. "Канело" должен отдать должное Оскару Де Ла Хойе, потому что он не получил признание, за то что правильно вел Сауля в его карьере.

В его команде знали, когда Альварес должен драться с определенным парнем, а кода нужно держаться подальше от определенного бойца. Вот почему боя с Дэвидом Бенавидесом сейчас не будет. Просто это слишком опасно", - сказал Уорд.