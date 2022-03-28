Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), вероятно, не сможет составить конкуренцию Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) в третьем бою, считает экс-чемпион мира Тимоти Брэдли. Американец объяснил разницу между соперниками, сообщает Fightnews.info.

"Головкин может дать Альваресу хороший бой, но если судить по последнему выступлению GGG, по тому, как он медленно становится хуже, больше пропускает в своих последних поединках, я думаю, что "Канело" находится на другом уровне.

Мне кажется, что сейчас Альварес его просчитал, он знает, что должен сделать. Ему нужно прессинговать Головкина, заставить его пятиться, избегать джеба, контратаковать, пробивать по корпусу, как он это уже делал раньше. Слабые стороны Головкина никуда не делись, в этом нет никаких сомнений", - сказал Брэдли.

Отметим, что первый их бой в 2017-м в Лас-Вегасе закончился вничью, а через год победу решением праздновал мексиканец.

Напомним, Головкин, владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с "Канело", которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.