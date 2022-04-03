Экс-чемпион мира из России согласился на бой с известным блогером-боксером

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалев выразил готовность провести поединок с популярным американским блогером Джейком Полом, сообщает "Чемпионат".

"Бой с Джейком Полом? Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой (с Тервелом Пулевым), и тогда мы сможем организовать любой поединок", - приводит слова Ковалева TMZ.

39-летний Ковалев в последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл мексиканскому боксеру Саулю Альваресу нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. Следующий бой он должен провести 14 мая с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

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