Экс-чемпион мира рассказал о "позоре" в бою Бивол - Бетербиев

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд вновь подчеркнул свою позицию, назвав результат боя соотечественников Артура Бетербиева (21-0, 20 КО) с Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе "судейским позором", передают Vesti.kz.

Поединок состоялся 13 октября в Эр-Рияде. Большинством судейских записок по итогам 12 раундов выиграл Бетербиев.

"Она была сделана не на эмоциях, а рассудительно. Турки Аль аш-Шейх вкладывает миллиарды долларов в это, и вот тебе: боковые судьи посчитали так. Например, 116-112. Это откровенный бред. Минимум, ничья. Поэтому по-другому сложно это назвать. Команда Дмитрия Бивола добивается реванша", – сказал Дрозд в интервью MMA.Metaratings.ru.

Для Бивола это поражение стало первым на профи-ринге, а Бетербиев впервые не смог выиграть досрочно.

В команде Артура назвали желаемую дату реванша с Дмитрием.

О том, сколько они могут заработать за второй бой, можно узнать здесь.