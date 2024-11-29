В команде Бетербиева назвали желаемую дату реванша с Биволом

Нурипаша Талибов, наставник абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (21-0, 20 КО), высказался о слухах вокруг возможного немедленного реванша его подопечного с Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

"Артур мне сказал об этом два дня назад, но он еще ничего не подписывал. Я считаю, конечно, что это рано, но если он отложит, то должен будет провести обязательный бой. Если бы от меня зависело, я бы сделал это в июне-июле или даже в августе, не раньше", - цитирует Талибова Odds.ru.

Напомним, их поединок за титулы WBC, WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе прошел 13 октября в Эр-Рияде и завершился победой Бетербиева решением судей со счетом (114-114, 115-113 и 116-112). Артур стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и WBO в полутяжелом дивизионе.

Названа дата реванша Бетербиев - Бивол