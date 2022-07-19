Бывший чемпион мира в двух категориях и эксперт бокса телеканала ESPN Тимоти Брэдли высказался о фаворите трилогии между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает "Чемпионат".

"Я поставлю на "Канело". Потому что "Канело", и это мое мнение, есть что доказывать. В последнем бою он разочаровал своих фанатов. Так что сейчас он под прицелом. И вы можете увидеть его настрой, то, как он смотрит на GGG… Думаю, что сейчас он замотивирован на тяжелую работу.

Он будет по-другому выходить в ринг. И он не будет пытаться просто давить на парней. Он сделал это не с тем парнем, и чувак попросту лишил его всех преимуществ. И побил его", - сказал Брэдли.

Напомним, в последнем бою "Канело" уступил россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). Титульный поединок, состоявшийся 8 мая в Лас-Вегасе за пояс чемпиона WBA в полутяжелом весе, которым владеет Бивол, завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, 17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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