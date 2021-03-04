Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсиа (40-1, 30 КО) сделал прогноз на потенциальный третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (55-1-2, 37 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, если соперники проведут третью очную схватку, то боксер из Мексики одержит досрочную победу.

"Канело" Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

"Во втором поединке я увидел, что Альварес реально внес изменения, стал намного лучше, - говорит Гарсиа в интервью Fighthype. - Он лучше отработал в защите, больше атаковал, выглядел намного увереннее и мощнее. А после первого боя вопросы оставались. Было такое чувство, что Альваресу чего-то не хватает. Думаю, опыт, полученный в первом бою, и стал тем фактором, который помог "Канело" выйти на новый уровень".

"Если проведут третий бой? Думаю, тогда "Канело" победит досрочно. Ведь он становится все лучше и лучше. А Головкин идет на спад. "Канело" сейчас на пике формы. Он молод, никогда не пропускал много ударов. Поэтому считаю, что если третий бой состоится, то "Канело" остановит Головкина".

По мнению Гарсии, возраст - не самая большая проблема казахстанца: "Возраст тоже играет свою роль, но не главную. Намного больше сил отнимают тренировочные лагеря, а Головкин ранее проводил по четыре боя в году. Он ведь преимущественно побеждал досрочно, много урона не получал. А в лагерях он привык работать всегда на максимуме. Вот это больше всего сказывается. Именно по этой причине он и находится на спаде. Но пока что не списывайте его со счетов. Он угасает, но медленно".

Стала известна позиция Головкина по трилогии с "Канело" в другом весе

Напомним, первый бой Головкина с "Канело" состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей. Годом позже мексиканец одержал минимальную победу.