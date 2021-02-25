Эдди Хирн рассказал об отношениях с Геннадием Головкиным и роли DAZN

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью DAZN рассказал об отношениях с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Стороны начали сотрудничать в августе 2019 года. Они договорились совместно продвигать будущие вечера бокса GGG. С тех пор Головкин провел два боя и в обоих одержал победы.

"У нас хорошие отношения с Головкиным. Не то чтобы прямо крепкие, но мы помогаем ему устраивать и раскручивать его вечера бокса. Так было в его боях с Шереметой и Деревянченко. Но, опять же, Геннадий - сам себе начальник. Я не так уж сильно участвую в планировании его карьеры - я лишь беспокоюсь об организации и проведении отдельных событий. Порой, конечно, я хотел бы быть больше вовлечен в это, немного больше влиять на направление карьеры бойца... Но мы с ним и так нормально работаем, ищем с DAZN возможные варианты для него", - заявил Хирн.

Стали известны дата следующего боя Головкина и позиция GGG по трилогии с "Канело" в другом весе