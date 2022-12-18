Двумя нокдаунами и неожиданным исходом закончился бой Де Ла Хойи

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Сегодня 14:53
©The Ring

Мексиканский боксер легкого веса Диего Де Ла Хойя (24-1, 11 КО) победил соотечественника Хосе Гонсалеса (23-11-1, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Их поединок стал со-главным событием вечера бокса в Commerce Casino в Коммерсе (штат Калифорния, США). 

Уже в третьем раунде Де Ла Хойя отправил соперника в нокдаун. В пятой трехминутке Гонсалес во второй раз побывал на канвасе.

В восьмом раунде рефери остановил поединок, решив, что было столкновение головами. После этого пришлось обратиться к судейским запискам, которые единогласно отдали победу Де Ла Хойи со счетом 80-70.

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Метки:
Профессиональный бокс

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