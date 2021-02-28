Двукратный призер Олимпиады из Казахстана посетил бой Альвареса и встретился с абсолютным чемпионом мира

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко посетил бой мексиканца Сауля Альвареса с турком Авни Йылдырымом, который прошел в Майами (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этом вечере бокса он встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и сделал с ним фото, которое выложил в Instagram. В главном бою "Канело" досрочно победил Йылдырыма и защитил титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA (Super) и WBC. Для Альвареса это 55-я победа в профи, 37-я нокаутом. Йылдырым же потерпел третье поражение.