Двух казахстанских боксеров "дисквалифицировали" после побед нокаутами

Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) отстранены от боев, сообщают Vesti.kz. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Оба выступили на вечере бокса в Помоне (штат Калифорния, США). Так, Нурмаганбет нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО), Аманкул досрочно победил мексиканца Даниэля Эчеверриа (21-12, 18 КО) во втором раунде.

Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя, чтобы они успели восстановиться. Беку и Абильхану запрещено проводить поединки до 21 апреля, тогда как "дисквалификация" их соперников истечет 30 мая.

Добавим, что казахстанцы вернутся на ринг 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) в рамках вечера бокса Сауль Канело Альварес - Джон Райдер. Нурмаганбет встретится с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей (15-1, 14 КО), а соперником Аманкула станет Хесус Моройоки Паломарес (7-2-1, 4 КО) из Мексики.

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