"Дух воина и мастерство". Головкин высказался о сильных сторонах "суперчемпиона"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал о сильных сторонах своего следующего соперника - обладателя титула WBA Super в этом же весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

"Я скажу так, что в нем остался дух воина, мастерство никуда не делось. Мурата не старше меня, возраст здесь где-то на его стороне. Так что меня всегда привлекало его мастерство и характер. Я думаю, что это лучшие качества в нем, которые я видел", - сказал Головкин на пресс-конференции.

Их поединок состоится 29 декабря в Японии. Для GGG он станет первым в 2021 году и первым в рамках обновленной сделки с DAZN.

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.