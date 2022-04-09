Долгожданный реванш Усик - Джошуа отложен. Подробности

Громкий реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) будет отложен. По информации журналиста Дэна Рафаэля, бой перенесут еще на месяц, сообщает Vringe.com.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA из Украины должен был встретиться с экс-обладателем поясов из Великобритании 25 июня.

Теперь сообщается, что новой датой проведения поединка может стать 23 июля. Потенциальным местом проведения реванша по-прежнему остается Саудовская Аравия.

Напомним, что в первом поединке осенью 2021 года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него титулы.

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