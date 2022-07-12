Джукембаев показал видео тренировки после победы нокаутом за 69 секунд

Казахстанский боксер-полусредневес Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) опубликовал видео своей тренировки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний бой казахстанец провел в декабре прошлого года в Монреале (Канада). Тогда Джукембаев одержал досрочную победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом (28-11, 20 KO). Все завершилось в стартовой трехминутке - Джукембаев на 69-й секунде нокаутировал оппонента.

Пока неизвестно, когда Джукембаев вернется на ринг.

Отметим, что казахстанца рассматривали для участия в андеркарте боя чемпиона мира по версии WBC мексиканца Оскара Вальдеса (30-0, 23 КО) и американца Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО), владеющего поясом WBO. Однако окончательного предложения команда боксера не получала.