Джошуа и Пулев прошли взвешивание и едва не подрались перед боем за четыре чемпионских титула

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) и болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) прошли официальное взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.

Поединок пройдет в Лондоне (Великобритания) завтра, в ночь с 12 на 13 декабря по казахстанскому времени. На кону будут стоять все четыре принадлежащих британцу титула.

Вес Джошуа составил 240,8 фунта (109,22 килограмма). Пулев оказался немного легче - 239,7 фунта (108,72 килограмма).

При этом на дуэли взглядов между боксерами возникла словесная перепалка.