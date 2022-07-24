Джошуа признал свое поражение от Усика и пообещал отомстить в реванше

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) признался, что действительно проиграл украинцу Александру Усику (19-0, 13 KO) и по делу лишился своих поясов.

Он отметил, что во втором поединке намерен отобрать титулы обратно.

"В первом бою он надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять то поражение как мужчина - ответственность за него лежит на мне. Я тот, кто может признать, что был неправ, и высоко держать голову, когда прав. В прошлом бою он был прав, а я ошибался.

20 августа мы должны поменяться местами. Я не люблю слишком усложнять, потому что все гениальное просто. Иногда, если все делаешь таким образом, можно добиться многого. Так что я просто не собираюсь ничего усложнять", - цитирует Джошуа JD Sports.

Напомним, что реванш боксеров пройдет 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Первый же поединок между ними состоялся в сентябре 2021 года на "Уэмбли" (Лондон, Англия). Усик победил решением судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. При этом украинец вынужден дать реванш, так как он прописан в контракте.

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