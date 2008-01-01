Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса

Болгарин по ходу боя трижды побывал в нокдауне.

Фото: DAZN
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Сегодня 07:14

Британский супертяж Энтони Джошуа защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел в Лондоне на "Уэмбли".

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в девятом досрочной победой Джошуа нокаутом. Перед этим Пулев трижды по ходу боя побывал в нокдауне. 

Для британца это 24-я победа в 25-ти боях. Пулев же потерпел второе поражение. Джошуа провел первый бой с декабря 2019 года, когда вернул себе чемпионство, победив в реванше Энди Руиса.

Метки:
Джошуа Энтони Профессиональный бокс WBA WBO IBF IBO
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 07:14
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