Джошуа неожиданно анонсировал бой с Уайлдером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа планирует провести бой против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера. Пока нет информации о переговорах, но боксер уверен, что поединок состоится в 2023 году.

"Этот бой однозначно состоится. Мы с Уайлдером выступаем в одной весовой категории, в одной эпохе, а значит, бой должен быть. 2023 год не за горами. Это будет большой год для бокса, и наш поединок определенно состоится", - цитирует боксера The Sun.

Напомним, Джошуа в последнем бою в августе проиграл украинцу Александру Усику. А Уайлдер в октябре нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде.

В ноябре WBC санкционировал Уайлдеру бой против американца Энди Руиса.