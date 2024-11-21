Джейк Пол выбрал неожиданного соперника после избиения Майка Тайсона
Известный американский ютубер Джейк Пол заявил о готовности провести боксерский поединок против своего брата, Логана Пола, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.
Известный американский ютубер Джейк Пол заявил о готовности провести боксерский поединок против своего брата, Логана Пола, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.
Интересный диалог между братьями произошел в подкасте Логана, где они обсудили возможный бой:
Логан: С кем ты планируешь драться дальше?
Джейк: С кем угодно.
Логан: Даже со мной?
Джейк: Конечно, почему бы и нет? Ты ведь такой крошечный.
Логан: Эй, я выше тебя.
Джейк: Но ты все равно крошечный.
Логан: Ты правда думаешь, что смог бы меня победить?
Джейк: Да.
Логан: Я очень силен.
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Напомним, что 15 ноября 27-летний Джейк провел бой с 58-летним Майком Тайсоном и победил легенду бокса единогласным решением судей.
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