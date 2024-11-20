Обидчик Джейка Пола сделал заявление по его победе над Тайсоном

Накануне в американском Арлингтоне состоялся бой, в котором встретились 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя - им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Известный боксер Томми Фьюри оценил этот бой таким образом.

"Я не ожидал ничего другого, кроме того, что мы увидели. Я не собираюсь говорить об этом в боксерском смысле, потому что нет смысла, это невозможно. В деловом и коммерческом смысле это было абсолютно потрясающе. Оба молодцы, они заработали на этом много денег. Отличный бизнес, но как о боксерском бое об этом даже не стоит говорить", - сказал Томми.

Отметим, что Фьюри является единственным боксером, который победил Джейка Пола на профи-ринге.