Димаш Кудайберген обратился к Головкину после трилогии с "Канело"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, исполнивший национальный гимн Казахстана перед трилогией между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), обратился к GGG, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что третий бой в Лас-Вегасе, состоявшийся утром 18 сентября, завершился победой "Канело" единогласным решением судей.

"Для нас ты чемпион и останешься чемпионом! Вперед, Казахстан!" - обратился к GGG певец в своем Instagram.

Ранее стало известно о том, что Головкин получил обязательного соперника после трилогии с "Канело", а промоутер Эдди Хирн высказал свои мысли о будущем казахстанца.

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