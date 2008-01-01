"Десятилетие господства". DAZN восхитился Головкиным перед рекордной защитой

Стриминговый сервис DAZN, сотрудничающий с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, опубликовал инфографику карьерных достижений казахстанца, сообщают Vesti.kz.

На ней представлены пояса, которыми GGG владеет с 2010 года, когда взял свой первый чемпионский титул. За это время еще не было ни одного года, чтобы он провел без трофея.

"Десятилетие господства", - написал DAZN.

Напомним, в субботу, 19 декабря, утром по казахстанскому времени Головкин проведет рекордную, 21-ю защиту титула против поляка Камила Шереметы.