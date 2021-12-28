"Даю 150 процентов". "Канело" уличили в подкупе соперников и применении химии

Украинский боксер, чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров поделился своим мнением об успехах абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Его слова приводит Fightnews.info.

В частности, Хитров считает, что команда "Канело" купила Сергея Ковалева перед их боем. Напомним, в 2019 году Альварес нокаутировал россиянина в 11-м раунде, отобрав у него титул WBO в полутяжелом весе.

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"Канело боксирует со всеми сильнейшими на данный момент. Но Ковалев не был на пике. Я не беру Ковалева по одной простой причине, потому что "Канело" поднялся на три весовые категории для того, чтобы попробовать свои силы.

Вот я считаю, что этот бой был четко спланирован. Ковалев был просто в сумасшедшей яме. Я думаю, Ковалев тоже мог бы у него выиграть, но его поймали на том моменте… Они его купили просто. Они ему предложили столько денег, чтобы купить его. Он не был в форме, но на сумму, которую ему предложили, просто любой другой боксер бы согласился. Его просто купили, и все", - сказал Хитров в интервью ютуб-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

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Также украинец убежден, что мексиканец употребляет допинг, однако санкционирующие органы закрывают на это глаза.

"Где организации зарабатывают, те бои они и санкционируют. Почему Канело сейчас дерется со всеми, с кем он хочет, в какой бы вес он ни поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. И даю 150% на то, что он на такой химии сумасшедшей. Подняться в весе, вырубить Ковалева… Его предупреждают, потому что каждая организация направляет эту проверку. Они предупреждают его, когда будет проверка. И он готов - вовремя химичится, вовремя выводится. Но я даю 150 процентов, что "Канело" химичится", - добавил он.

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Напомним, в феврале 2018 года "Канело" дважды сдал положительные допинг-тесты на запрещенный препарат кленбутерол. В результате мексиканец был отстранен на полгода, а реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным был отложен. В сентября Альварес одержал победу решением большинства судей, нанеся GGG первое поражение в карьере.