"Данияр заслужил свой шанс". Названо главное значение чемпионского боя для Елеусинова

Вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz новость о получении Данияром Елеусиновым (10-0, 6 КО) боя за титул чемпиона мира по версии IBO. Эксперт объяснил значение этого поединка для казахстанского боксера полусреднего веса.

Данияр Елеусинов проведет бой за титул чемпиона мира. Есть дата и место

Этот бой станет главным событием вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане. В случае успеха он может стать пятым чемпионом мира из Казахстана в профессиональном боксе. До этого чемпионами мира становились Геннадий Головкин (действующий - IBF, IBO), Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов и Василий Жиров.

"Это прекрасная новость. Мне нравится бокс Елеусинова. Он заслужил свой шанс. Сейчас нужно немного поторопиться его команде, чтобы найти соперника. Время идет. Однако событие очень важное как и для Данияра, так и для всего казахстанского бокса.

Пусть он не входит в четверку самых престижных титулов, но он имеет свою ценность. Это официальный титул чемпиона мира. Владея этим поясом, Елеусинов сможет увереннее вести себя в своем дивизионе. Он получит больше возможностей для развития своей карьеры", - отметил Демьяненко.

Звезды профи-бокса Казахстана, или некоторые моменты шоу с титульным боем Елеусинова в Нур-Султане

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