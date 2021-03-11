"Дал хорошие советы". Петр Ян рассказал о встрече с Геннадием Головкиным

Российский боец UFC Петр Ян в интервью канадскому журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о встрече с казахстанским боксером Геннадием Головкиным и американским бойцом Нейтом Диасом.

На днях GGG выложил совместное фото в Instagram Stories.

"Мы приехали в Лос-Анджелес, у нас отсюда должен был быть вылет. Головкин проживает здесь, мы поддерживаем связь, встретились, пообщались, пожарили мясо. Геннадий дал хорошие советы. А что касается Нейта Диаса, то мы случайно встретились на парковке, так как были в одном заведении, Нейт проезжал с ребятами мимо нас, увидел и остановился. Поговорили, сфотографировались. Нейт сказал, что я побил Стерлинга..." - сказал Ян.

Напомним, что Ян в последнем бою утратил чемпионский титул UFC в легчайшем весе, поскольку его дисквалифицировали за запрещенный удар.

Диас в разное время становился обладателем премий "Лучший бой вечера" (семь раз), "Лучший нокаут вечера" (один раз), "Выступление вечера" (один раз), "Болевой прием вечера" (пять раз).