За чемпионский путь Батыра взялись. Джукембаев скоро завоюет титул?

Роман Кушпелев

У Батыра Джукембаева после переезда в США стали видны первые перспективы. Их открывает ему новая команда, уверенно продвигающая его в профи-боксе. Неужели его мечты станут реальностью, а потенциал раскроется? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Между прочим, перспективы титульные. Замаячил на радаре яркого боксера пояс. И упускать возможности никак нельзя. Иначе зачем переезд, зачем движения новой команды, зачем громкие слова? Так что важно крепко схватиться за этот шанс и отработать его на 100 процентов.

Ему по силам. Уже давно настало "его время". Никакой адаптации на профи-ринге не требуется, только динамика. Пора заявить о себе. Так что смело надо выходить на этого Сабриэля Матиаса из Пуэрто-Рико. Этот шаг несет скрытый профит в виде рейтингового скачка, а затем и элиминаторный бой против победителя в бою Льюис Ритсон - Йеремиас Понсе.

В случае победы в обоих поединках Батыр может стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе.

На данный момент в рейтинге первые две строчки вакантны. Как раз этот факт позволяет казахстанцу качественно продвинуться к вершине. Кстати, владеет поясом британец Джой Тейлор. Скоро ему предстоит провести объединительный бой против американца Хосе Рамиреса.

Боксеры разыграют между собой титулы IBF, WBC, WBA, WBO и The Ring. Оба подошли к этому огромному событию без поражений. К тому же каждый из них способен одержать победу, так что любителей бокса ждет отличное противостояние. Оно намечено на 1 мая.

Не факт, что Джукембаев сможет в будущем претендовать на пояс, которым будет владеть именно Тейлор. Кто знает, вдруг Рамирес отберет у британца трофей. Однако это уже не так важно. Главное, что команда открыла Батыру возможности. И немое прозябание в Канаде закончилось - появились настоящие, оформленные перспективы.

Никаких призрачных и прозрачных силуэтов, слов, поглощенных отражателем и засыпанных наглухо песком.

Есть новый тренер, есть новый менеджер. Причем авторитетные, именитые, добивавшиеся исторических успехов. Осталось дело за Батыром: пахать, стремиться и не бояться делать шаги. Да, США - это новый уровень для него. Из тихих канадских мест он прибыл в бушующий эпицентр профи-бокса.

Но ведь он для этого сражался. Или нет? Будем считать, что да. Остальное покажут ринг, Джукембаев и его сделанные шаги.

Добавим, что предварительно казахстанец сразится с Матиасом в мае этого года. Как раз после качественного тренировочного лагеря. Ждем.