Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 миллионов долларов

Чемпионский пояс американского боксера Мохаммеда Али, завоеванный им в 1974 году, продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов, сообщает "Р-Спорт".

По информации аукционного дома Heritage Auctions в Далласе, победителем на торгах стал владелец клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Индианаполис Колтс" Джим Ирсэй. На аукционе также были реализованы другие вещи знаменитого боксера, в том числе мантия, в которой Али вышел на "Бой века" против Джо Фрейзера

В 1974 году легендарный Али нокаутировал Формана в восьмом раунде и вернул себе титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них - нокаутом). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

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