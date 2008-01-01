Чемпион UFC обратился к Головкину перед рекордной защитой титула

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обратился к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину перед его поединком с поляком Камилом Шереметой.

Российский боец оставил GGG короткое послание в комментариях под публикацией в Instagram: "Желаю победы".

Ранее Головкина поддержал другой чемпион UFC, но уже в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Кто выступит вместе с GGG? Определились все участники андеркарта вечера бокса Головкин - Шеремета

Напомним, что бой Головкин - Шеремета состоится в США 18 декабря. На кону будут стоять титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие GGG. Для казахстанца это будет рекордная защита поясов.

По казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром 19 декабря и будет транслироваться телеканалами Qazsport и Qazaqstan.