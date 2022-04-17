Чемпион мира в весе Головкина устроил потасовку на вечере бокса

Скандалом закончился вечер профессионального бокса на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (США, штат Техас), в рамках которого состоялся объединительный поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC,WBA, IBF в полусреднем весе между американцем Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) и кубинцем Йорденисом Угасом (27-5, 12 КО).

Среди гостей ивента были американские боксеры Джермалл Чарло и Дэвид Бенавидес. Последние после словесной перепалки устроили потасовку прямо возле ринга.

Напомним, что Чарло является чемпионом мира по версии WBC в среднем весе. Тремя поясами в этом дивизионе владеет казахстанец Геннадий Головкин (WBA Super, IBF и IBO).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира