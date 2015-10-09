Чемпион мира назвал Головкина легендой и включил его в Зал славы бокса

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, а ныне чемпион WBC в полутяжёлом дивизионе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) ответил на вопрос о целесообразности включения казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в Международный зал боксёрской славы (IBHOF), передают Vesti.kz.

Бенавидес назвал Головкина легендой

Американец высказал своё восхищение GGG, с которым он вместе тренировался, а также ответил его критикам.

"Он (Головкин) точно принадлежит к Залу славы. Я также слышал, как много дебилов несут чушь, что он не должен быть в Зале славы. Но Геннадий Головкин — это такого типа боец, у которого не было много возможностей, потому что люди не хотели с ним драться. Это не то, что он не хотел драться. Я был возле него, когда он шёл вверх, и тогда он старался получить бои со всеми. Мы говорили об этом в тренировочных лагерях, я это видел. Он делал всё, что в его силах. Он разрушительный панчер. Когда он дрался, всё было совершенно по-другому. Сейчас много начинающих комментаторов, или у людей просто есть Инстаграм, или страничка в YouTube и они просто хотят нести чушь про всех. Это выходит из-под контроля. Эти люди ни черта не знают о боксе. Они только вякают своими задницами. Они думают, что раз них есть платформа, то значит они могут говорить всё о великих бойцах. Эти бойцы — это легенды. Геннадий Головкин — это легенда. Я был с ним в зале, он отличный человек внутри и вне ринга, и он точно заслуживает находиться в Зале славы", - сказал Бенавидес в беседе K.O. Artist Sport.

Ранее Бенавидес рассказал о спаррингах с Головкиным.

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Недавно Головкин заявил о готовности провести ещё один бой. Подробности - тут.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса