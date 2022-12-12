Обладатель титулов чемпиона мира в четырех весовых категориях филиппинец Нонито Донэр выразил мнение о потенциальном реванше между российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который может пройти во второй половине 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В мае Бивол нанес поражение мексиканцу. Бой прошел в Лас-Вегасе (Невада, США). На кону стоял только пояс Бивола чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе, который россиянин успешно защитил. Альварес сохранил свой титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе. В сентябре "Канело" одолел в трилогии казахстанца Геннадия Головкина.

"Если "Канело" снова подерется с Биволом, то это будет чертовски тяжелый бой, потому что сейчас Бивол уже не сомневается в том, что может победить. "Канело" необходимо измениться, чтобы выиграть.

Ему необходимо удвоить старания, усилить тренировки и по-другому настроиться. Бивол находится на подъеме, он победил "Канело" и Рамиреса. У него есть от чего отталкиваться в этом бою. Так что это будет тяжелый поединок для "Канело", если он согласится", - сказал Донэр в интервью YouTube-каналу EsNews.