Чемпион Азии по боксу из Казахстана узнал хорошую новость

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Сегодня 10:51
©instagram.com/meiirim.nursultanov

Журнал The Ring включил еще одного казахстанского боксера в свой обновленный рейтинг, передают Vesti.kz.

Так, Мейирим Нурсултанов оказался на десятом месте в рейтинге среднего веса. При этом первая строчка в этом дивизионе принадлежит Геннадию Головкину, а третья - Жанибеку Алимханулы.

Напомним, 29-летний Нурсултанов в свое время выигрывал золото молодежного чемпионата Азии-2010, а также был чемпионом Всемирной серии бокса (WSB-2015).

В 2016-м перешел в профи. На профессиональном уровне Мейирим не знает поражений, одержал 18 побед, 10 из них нокаутом. Последний раз боксировал в октябре, когда победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса.

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Алимханулы Жанибек

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