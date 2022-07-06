Чемпион Азии и другие непобежденные казахстанцы начали подготовку к боям

Казахстанцы Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Абылайхан Жусупов и Данила Семенов приступили к тренировочному лагерю к следующим поединкам, передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры, представляющие Suleimen Promotion, начали сборы в Алматы. Об этом в своих соцсетях сообщили представители промоутерской компании.

Отметим, что свои последние поединки они провели в США в прошлом месяце. Чемпион Азии Нурмаганбет нокаутировал американца Хайнелла Уилера (7-2, 6 КО) во втором раунде, а Евгений Павлов удосрочил мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО) также в третьей трехминутке. В свою очередь Жусупов, бывший капитаном национальной команды по боксу, уложился в стартовый раунд, отправив в нокаут мексиканца Эдгара Рамиреса (18-21-1, 14 КО).

Фото Suleimen Promotions

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