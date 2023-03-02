Бывший чемпион мира из России и друг Головкина получил паспорт другой страны

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Сегодня 08:41
©instagram.com/murat_gassiev

Российский боксер Мурат Гассиев получил гражданство Армении, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, науки, культуры и спорта этой страны.

Карен Гилоян, замминистра по спорту, выразил надежду, что Гассиев в ближайшем будущем будет боксировать под флагом Армении. Сам спортсмен не исключает такой возможности.

Напомним, что Гассиев поддерживает дружеские отношения с казахстанцем Геннадием Головкиным, с которым в свое время вместе тренировался. Более того, у них был один наставник - Абель Санчес, от которого они впоследствии ушли.

Гассиев должен выйти на ринг 3 марта и провести 10-раундовый бой против американца Майка Балогана в рамках вечера бокса в Ереване. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental в тяжелом весе.

29-летний Гассиев - бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016-2018) в первом тяжелом весе.

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Метки:
Гассиев Мурат Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Санчес Абель

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