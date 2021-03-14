Бывшая абсолютная чемпионка мира после сенсационного поражения проиграла в реванше

Бывшая абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус не смогла вернуть свои титулы от WBC, WBA Super, IBF, WBO и IBO, снова проиграв американке Джессике Маккэскилл, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоялся в Далласе в American Airlines Center и прошел всю дистанцию из десяти раундов, по итогам которых Маккэскилл выиграла единогласным решением судей - 98:91, 99:90, 100:89.

Для 39-летней Брекхус это второе поражение подряд от Маккэскилл. До этого она выиграла все 36 своих поединков. 36-летняя американка одержала десятую победу в карьере при двух поражениях.

Первый бой между ними прошел в августе 2020 года, и тогда Маккэскилл победила решением судей со счетом 95:95, 97:93, 97:94 и стала новой абсолютной чемпионкой.