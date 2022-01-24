"Было бы прям по-красоте", или как небитому узбекскому боксеру предложили соперника из Казахстана

Поединок казахстанского боксера-профессионала Батыра Джукембаева (19-1, 15 КО) с Шохжахоном Эргашевым (21-0, 19 КО) из Узбекистана стал бы отличным противостоянием, считает автор канала "неКАРАтэ". Соперников хотели свести раньше, но Эргашев отказался. Теперь они могут уже не встретиться.

30-летний боксер из Узбекистана, по словам автора канала, рассказал, что если будет боксировать, то только для себя. Он объявил о завершении карьеры.

"Он рассказал, что пообщался с отцом и тот его попросил повесить перчатки на гвоздь. Завязать с профессиональным боксом, - считают на канале. - Очень жаль, что ему не повезло с промоутерами. Из того, что видел, шоу были отстойные. Видимо, он плюнул, раз не удается биться за пояс. А может быть, это рекламный ход, как у Конора МакГрегора.

Очень и очень жалко, что Шохжахон Эргашев так и не показал свой потенциал. Хотя техника, скорость... Создан этот парень для бокса. И вот так, без какого-либо поединка, без какой-либо борьбы просто взять и уйти... Это, конечно, печально. Это всех расстраивает. Хотели посмотреть его поединок с Сабриэлем Матиасом, Батыром Джукембаевым. Вот это было бы прям по-красоте! Но нет так нет. Пусть повезет в чем-то другом", - говорит автор канала.