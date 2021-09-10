"Был удар в челюсть". Казахстанский супертяж высказался о досрочной победе в бою за титул от WBA

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о досрочной победе в титульном поединке за пояс WBA International в супертяжелом весе над американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО).

32-летний Кособуцкий нокаутировал соперника во втором раунде, одержав третью досрочную победу в Германии.

- Это не первый бой в Гамбурге, но все они заканчивались досрочно. Это как-то связано с обстановкой? Где больше понравилась организация, ведь бои в твоей карьере проходили в разных городах мира?

- Мы в пятый раз там были, но обстановка и обстоятельства всегда разные. В этот раз было более комфортно. Немного город освоили, в питании было попроще, нежели в другие разы. Организация везде разная, приходится подстраиваться и не расклеиваться.

- В последнем бою говорили об ударах по затылку. Как так получилось?

- По факту там был удар в челюсть.

- А сторона американца после боя претензий не высказывала?

- Нет.

- Сейчас стабильный интерес в Германии. Был вариант с Великобританией. Есть предложения в США?

- Так уж складывается, что Гамбург, город с большим портом, стал площадкой для наших боев. У нас так получается, что сначала в Минске осваивались, теперь Гамбург. Любители бокса и зрители приходят, ждут наших боев. Есть о США разговоры, то есть варианты какие-то, но все это в планах. Лично я к этому спокойно отношусь, потому что если мне там будет комфортно и интересно, то почему бы и нет.

- Когда был бой с Агроном Смакичи, то его, скорее всего, выводили на крепкого парня с хорошим рейтингом, а он проиграл бой досрочно. Теперь уже Жан Кособуцкий определенный фаворит в своих боях. Как отношение изменилось?

- Нужно быть готовым к ситуации, аутсайдер ты или фаворит. Отношение, конечно, меняется, когда ты все расклады и планы меняешь. Поэтому нужно быть готовым ко всему, что происходит вокруг.

- Официальных планов нет, но какие задачи ставишь для себя до конца 2021 года? Или, может, чего-то еще ожидаешь?

- Сейчас в штатном режиме идут тренировки. Ждем дальнейших вариантов - куда и как дальше двигаться от клуба. У нас-то в режиме сильно ничего не меняется. Только тренировки разные.

Казахстанский супертяж нокаутировал американца в бою за титул от WBA

Добавим, что поединок с Давейко для Кособуцкого стал третьим официальным в Гамбурге. Первые два казахстанец выиграл досрочно: в конце 2019 года он нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (16-1, 14 КО), а в феврале 2021-го - нигерийца Онориоде Евариеме (18-2, 17 КО).

Фото: ©bild.de

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