"Буду с вами честен". Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона и других боксеров

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал talkSPORT.com о том, что он не понимает тех, кто вызывает его на бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее ему бросали вызов разные боксеры.

"Буду с вами честен, я не очень-то понимаю людей, всех этих претендентов, вызывающих меня на бой. Я даже не знаю, кто они. Они меня совершенно не интересуют, это то, что я даже не знаю, как прокомментировать", - сказал Головкин.

Еще в этом году бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (31-2, 23 КО) заявлял о готовности встретиться в ринге с GGG, но последнему он уже неинтересен.

"Крис - это что-то из прошлого. Я уже забыл о нем и, честно говоря, не понимаю, зачем его вообще стоит упоминать".

Также казахстанец высказался об американцах Деметриусе Андраде (31-0, 19 КО) и Джермалле Чарло (32-0, 22 КО), которых также называли в качестве его соперников.

"Они на рынке, так сказать, уже давно. Но ничего не разрабатывалось после того, как про них упоминали. Это уже давно так, поэтому я не вижу никакого смысла в этом разговоре, ведь ничего не происходит".

Напомним, 9 апреля в Японии состоится объединительный бой Головкина с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.