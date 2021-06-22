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Бой-возвращение для призера Олимпиады, или как организовали в Алматы поединок для супертяжа с 9 нокаутами

Бой-возвращение для призера Олимпиады, или как организовали в Алматы поединок для супертяжа с 9 нокаутами
Иван Дычко. Фото: The Heavyweight Factory©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Менеджер казахстанского боксера-профессионала Ивана Дычко (9-0, 9 КО) Зия Алиев прокомментировал в беседе с корреспондентом Vesti.kz выбор оппозиции для боя в Алматы.

Поединок 30-летнего Дычко с 41-летним Денисом Бахтовым (39-18, 26 КО) из России пройдет 10 июля.

- Нам нужен был бой для Ивана, как бой-возвращение. Увидели, что 10 июля есть шоу от MTK Kazakhstan. Переговорили с ними и пришли к мнению, что лучше поставить Ивана на бой дома. Это хороший вариант, ведь каждый боксер любит драться у себя дома. Как подбирали оппозицию? С тем учетом, что Иван два года не выходил на ринг. Выбирали такого боксера, чтобы можно было прочувствовать себя на ринге, - считает Алиев.

- А как Иван отнесся к такому варианту?

- Позитивно. Ему нужно активизироваться.

Названа дата следующего боя Ивана Дычко. Казахстанец выступит в Алматы

Напомним, ранее стало известно, где проведет свой следующий поединок олимпийский призер Дычко, а затем, имя его соперника. Казахстанец тренируется под руководством наставника чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Казахстанский супертяж рассказал о силе удара Тайсона Фьюри, боксерских хитростях и желании вернуться к боям

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Метки:
Дычко Иван Алматы нокауты Олимпиада-2016 Бразилия Фьюри Тайсон

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