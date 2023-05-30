Бой сына Кости Цзю может сорваться из-за укуса собаки

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Сегодня 11:39
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Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (22-0, 16 КО), сын Кости Цзю, может сорвать бой по необычной причине, сообщает vRinge.

18 июня в Голд-Косте (Австралия) он должен сразиться с мексиканцем Карлосом Окампо (35-2, 23 КО). 

Но пару дней назад боксеру пришлось перенести операцию. Оказалось, что во время барбекю с друзьями Цзю-младшего за правое предплечье укусила собака. 

Предварительно боксер и его команда утверждают, что проведению боя ничто не угрожает. Но тренироваться ему теперь нельзя.  

Напомним, что в начале года Цзю должен был сразиться с абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло, но тот травмировал руку. 

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Метки:
Цзю Костя Профессиональный бокс

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