Бой сына Кости Цзю может сорваться из-за укуса собаки

Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (22-0, 16 КО), сын Кости Цзю, может сорвать бой по необычной причине, сообщает vRinge.

18 июня в Голд-Косте (Австралия) он должен сразиться с мексиканцем Карлосом Окампо (35-2, 23 КО).

Но пару дней назад боксеру пришлось перенести операцию. Оказалось, что во время барбекю с друзьями Цзю-младшего за правое предплечье укусила собака.

Предварительно боксер и его команда утверждают, что проведению боя ничто не угрожает. Но тренироваться ему теперь нельзя.

Напомним, что в начале года Цзю должен был сразиться с абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло, но тот травмировал руку.