Бой с "Канело" стал последним для Головкина на DAZN

Бой с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) стал последним для Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) на стриминговом сервисе DAZN. Их трилогия, состоявшаяся утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), завершилась победой мексиканца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Альварес выиграл со счетом 116-112 и 115-113 (дважды).

Контракт с DAZN Головкин подписал в 2019 году. Изначально он был рассчитан на шесть боев, но в 2020-м соглашение было перезаключено, вследствие чего казахстанец согласился на меньшие гонорары за последующие выступления, а число боев было сокращено до пяти.

Ранее Головкин работал с телеканалом HBO. Пока казахстанец не делал никаких официальных заявлений по поводу нового контракта с телепартнером.

Бывший тренер Головкина отреагировал на поражение в трилогии от "Канело"

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!