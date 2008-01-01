На бой "Канело" и Смита выставили третий титул с обязательной защитой

Последний раз боксеры выходили в ринг в прошлом году.

Фото: instagram.com/canelo/
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Сегодня 17:50
На кону поединка между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) и британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО) будут стоять три чемпионских титула во втором среднем весе, сообщает Аllboxing.ru.

Отмечается, что помимо поясов WBA и The Ring, принадлежащих Смиту, боксеры также разыграют вакантный пояс WBC во втором среднем весе, а его новый обладатель должен будет встретиться с обязательным претендентом из Турции Авни Йылдырымом в течение 90 дней.

"WBC очень горд тем, что этот грандиозный поединок будет за титул WBC во втором среднем весе, - сказал президент WBC Маурисио Сулейман. - "Канело" и Каллум подарят миру и поклонникам бокса великолепное закрытие этого трудного года. Я бы хотел лично поблагодарить Йылдырыма за его сотрудничество, которое позволило провести этот бой".

Бой "Канело" и Смита станет главным событием вечера бокса, который пройдет 19 декабря на арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.

Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил соотечественника Джона Райдера.
Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Смит Каллум WBC WBA
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 17:50
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