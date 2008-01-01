На бой "Канело" и Смита выставили третий титул с обязательной защитой

На кону поединка между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО) и британцем Каллумом Смитом
(27-0, 19 КО) будут стоять три чемпионских титула во втором среднем весе, сообщает Аllboxing.ru
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Отмечается, что помимо поясов WBA и The Ring, принадлежащих Смиту, боксеры также разыграют вакантный пояс WBC во втором среднем весе, а его новый обладатель должен будет встретиться с обязательным претендентом из Турции Авни Йылдырымом в течение 90 дней.
"WBC очень горд тем, что этот грандиозный поединок будет за титул WBC во втором среднем весе, - сказал президент WBC Маурисио Сулейман. - "Канело" и Каллум подарят миру и поклонникам бокса великолепное закрытие этого трудного года. Я бы хотел лично поблагодарить Йылдырыма за его сотрудничество, которое позволило провести этот бой".
Бой "Канело" и Смита станет главным событием вечера бокса, который пройдет 19 декабря на арене Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США).
Последний раз мексиканец выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал
россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
Смит последний бой также провел осенью 2019 года, когда решением победил
соотечественника Джона Райдера.