Телеканал ESPN назвал самый сенсационный бой года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выбор пал поединок между Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО).

"Бивол был аутсайдером со счетом и блестяще боксировал против бойца, которого многие считают лучшим боксером в мире. Россиянин поднялся на ступеньку выше в конкуренции и продемонстрировал невиданную агрессивность в самом большом бою в своей жизни.

Бивол впечатлил своим джебом и работой ног, и ему удавалось держать Альвареса на острие джеба. Он также использовал финты и острое чувство дистанции, чтобы избежать силовых ударов мексиканца. Но, пожалуй, самым впечатляющим было то, что Бивол стоял на ногах и мощно наносил комбинации из четырех и пяти ударов.

Счет 115-113 на табло в целом не подтвердил односторонний характер поединка. В лучшем случае Альварес выиграл три раунда.

Оглядываясь назад, можно сказать, что поражение Альвареса от более крупного боксера, умеющего двигаться, не кажется большим расстройством. Однако недавняя форма Альвареса давала ощущение, что он практически непобедим, и трудно найти человека, который бы выбрал победу Бивола, тем более в такой доминирующей манере", - пишет издание.

Напомним, что Бивол выиграл у "Канело" в мае единогласным решением судей.

Добавим, что 17 сентября состоится бой между "Канело" и Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Он пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где состоялись предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.