Бой Фьюри - Усик за звание абсолютного чемпиона оказался на грани срыва

Бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) оказался на грани срыва, сообщают Vesti.kz. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions).

"Мы все еще не разобрались со всем этим. Все еще ждем. Варианты еще есть, но по состоянию на сегодня мы не договорились, ведь чтобы закрыть сделку, нам нужно согласие двух сторон. А у нас его нет. Поверьте, мы тяжело работаем, чтобы этот бой состоялся. Чисто из вежливости я согласился рассказать вам, на каком этапе переговоров мы сейчас находимся. Но давайте начистоту - это вы мне позвонили, а не я вам. Так что никаких подробностей от меня не ждите", - сказал Уоррен.

По словам промоутера, если стороны не договорятся до конца недели, то боя не будет. Функционер отметил, что он не может выходить за финансовые рамки.

"Одно скажу точно. Если мы не договоримся до выходных, то дела не будет. Ведь у нас есть дата - 29 апреля. Здесь все просто. У меня есть определенная сумма, в которую я должен вложиться. И я не могу заплатить бойцам больше этого лимита. Если этих денег окажется слишком мало, то боя не будет. В конце концов это бизнес. Если бойцы договорятся, то бою быть. Если нет - тогда мы попробуем договориться в следующий раз. Поверьте, никто не хочет сделать этот бой сильнее, чем этого хочу я. Ведь речь идет о первом в истории хэвивейта поединке за все пояса. Речь идет об историческом событии. Но я не могу заставить бойцов пойти на те условия, которые их не устраивают", - добавил Уоррен.

Напомним, Фьюри является чемпионом WBC в супертяжелом весе, а Усик - обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в этом же дивизионе.